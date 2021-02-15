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Dikkat! Marmara için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Saatteki hızı 60-80 km'ye çıkacak olan fırtınanın, akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'e kadar devam edeceği kaydedildi

MARMARA İÇİN UYARI! Son dakika: Marmara için fırtına uyarısı! - haberler -
Dikkat! Marmara için önemli uyarı!
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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

YARIN 18.00'E KADAR SÜRECEK

DHA'da yer alan habere göre yapılan uyarıda fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayıp, yarın akşam saat 18.00'e kadar devam edeceği kaydedildi.

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