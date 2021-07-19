Marmara ve Avşa adalarında bayramda içme suyu sorunu yaşanmayacak

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Aksoy, Avşa Adası'nda deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesiste yaptığı açıklamada, geçen yıl bayramda su sorunu yaşadıklarını hatırlattı.

Depoların şu anda yüzde 50 olan su seviyesinin ilavelerle bu gece yüzde 100'e ulaşacağını belirten Aksoy, "Marmara, Ekinlik ve Avşa adalarındaki otel ve pansiyonlar tamamen dolu. Sahil ve denizlerimizde temiz. Bayramda herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Aksoy, su arıtma tesisinin kapasitesini bu yıl yüzde 50 artırarak 6 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi.

Yeterli miktarda suyun bulunduğunu dile getiren Aksoy, "Kartuşların bakımı yapılıyor. Akşama doğru ilave su verdiğimiz zaman gece itibarıyla depolarımız inşallah dolacak. Verdiğimiz sözün mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Adaların bayram tatilini dolu geçireceğini vurgulayan Aksoy, bayramdan sonra da yoğunluğun sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.