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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Marmaray 11 yaşında - İş-Yaşam Haberleri

        Marmaray 11 yaşında

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde 11. yaşını kutlayan Marmaray'ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon kişiye hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor. 2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:35
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        Marmaray 11 yaşında
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı günde Marmaray’ın da 11. yılını kutlamanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Marmaray 1 Milyar 205 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

        Türkiye’nin 164 yıllık rüyası Marmaray’ın Ağustos 2004’te vurulan ilk kazma ile hayata geçtiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor.” açıklamasında bulundu.

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        “Yolcu Sayısı 2024 Yılının İlk 10 Ayında 208 Milyona Ulaştı”

        Bakan Uraloğlu, İstanbul için sağlıklı, çağdaş bir kent yaşamı ve İstanbul’un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm sağlayan Marmaray’ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        “TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, İstanbul’un yaşam kalitesini önemli oranda artırdı. Bir yerden bir yere gitmek için saatlerce trafik sıkışıklığında bunalan İstanbullu artık Marmaray ile 76,6 kilometre ve 43 istasyonlu bir yapı içerisinde ve buralara sağlanan entegre sistemlerle konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. 2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı.”

        Günde Toplam 287 Sefer Yapılıyor

        Halkalı – Gebze arasında günde 148 adet tren seferi ile 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında ise 139 adet tren seferi ile 7,5 dakika aralıklarla hizmet verildiğinin altını çizen Uraloğlu, “Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkarılıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren seti halinde 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor.” dedi.

        “Marmaray Boğaz Tüp Geçişini 3 Bin 969 Yük Treni Kullandı”

        Marmaray’ın uluslararası yük taşımacılığında da kritik rol üstlendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Orta Koridor’un altın halkası Marmaray boğaz tüp geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 2 bin 88 yük treni Avrupa yönüne, bin 881 yük treni ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 969 yük treni geçti. Türkiye yeni lojistik koridorları ve başarılı operasyonel süreçleriyle küresel ticaretteki önemli rolünü sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

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