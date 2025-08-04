Marmaray'da taciz! Gözaltına alındı
İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 14.30 sıralarında Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme yapıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada, trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğu anlaşıldı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmecede yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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