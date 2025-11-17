Marmaris - Saklıgöl kaç kilometre? Marmaris - Saklıgöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Ege'nin turkuaz sularıyla ünlü tatil beldesi Marmaris ve Saklıgöl, ülkemizde merak edilen iki destinasyondan biridir. Marmaris'ten doğayla iç içe bir kaçış noktası olan Saklıgöl'e uzanan yol, özellikle yaz döneminde tatil yapmak isteyenlerin favorisidir. Bu rota, huzur ve manzara dolu bir rota sunar. Peki Marmaris - Saklıgöl kaç kilometre?
Özellikle yaz aylarında şehir kalabalığından uzaklaşıp sakinlik arayan gezginler için Marmaris - Saklıgöl arası keyifli bir seyahat seçeneğidir. Peki bu iki konum arasındaki mesafe ne kadar, yolculuk süresi ve ulaşım seçenekleri nasıl? Marmaris - Saklıgöl mesafe ne kadar ve gezilecek yerler neresi? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…
MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI KAÇ km?
Marmaris - Saklıgöl kaç km? Marmaris ile Saklıgöl arasındaki mesafe, ortalama 130 km’dir. Muğla Fethiye yolu üzerindeki Saklıkent yakınlarındaki Saklıgöl, Ege bölgesinde gezilecek popüler noktalar arasındadır.
MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI MESAFE NE KADAR?
Marmaris - Saklıgöl mesafe ne kadar? İki durak arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 130 kilometredir. Doğrusal yani kuş bakışı mesafe ise yaklaşık 95 kilometre civarındadır. Bu kısa mesafe boyunca Ege’nin eşsiz manzaraları, zeytinlikler ve kıyı köyleri olduğu bilgisi vardır. Yolculuk boyunca Muğla - Fethiye Kara Yolu (D400) üzerinden ilerlenir.
MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Marmaris - Saklıgöl ne kadar sürede gidilir? İki destinasyon arasındaki yolculuk süresi farklı araçlara göre değişiklik gösterir. İşte bazı detaylar;
MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI NASIL GİDİLİR?
Marmaris’ten Saklıgöl’e ulaşım, doğru yollar kullanıldığında son derece rahattır. İşte en çok tercih edilen ulaşım alternatifleri:
Özel Araç veya Kiralık Otomobil:
Toplu Taşıma:
Günlük Turlar
MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI GİTMEK KOLAY MI?
Evet, Marmaris’ten Saklıgöl’e gitmek, doğru yollar kullanıldığında bir hayli basittir. İki destinasyon arasındaki yollar son derece düzgündür. Trafik işaretlerinin de oldukça net olduğu söylenir. Özellikle okulların tatil olduğu yaz döneminde yol üzerindeki Köyceğiz ve Dalyan çevresinde yoğunluk yaşanabilir. Tam da bu nedenle sabah erken saatlerde yola çıkmak faydalı olabilir.
MARMARİS’DE GEZİLECEK YERLER
Marmaris, Ege’nin en çok ziyaret edilen tatil merkezlerinden biridir. İşte gezilecek yerler;
SAKLIGÖL’DE GEZİLECEK YERLER
Saklıgöl ise özellikle doğayla baş başa kalmak, temiz hava almak ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için idealdir. Bölgede gezilecek yerler aşağıda derlenmiştir;