Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Marmaris - Saklıgöl kaç kilometre? Marmaris - Saklıgöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Marmaris - Saklıgöl kaç kilometre? Marmaris - Saklıgöl arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin turkuaz sularıyla ünlü tatil beldesi Marmaris ve Saklıgöl, ülkemizde merak edilen iki destinasyondan biridir. Marmaris'ten doğayla iç içe bir kaçış noktası olan Saklıgöl'e uzanan yol, özellikle yaz döneminde tatil yapmak isteyenlerin favorisidir. Bu rota, huzur ve manzara dolu bir rota sunar. Peki Marmaris - Saklıgöl kaç kilometre?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris - Saklıgöl kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Özellikle yaz aylarında şehir kalabalığından uzaklaşıp sakinlik arayan gezginler için Marmaris - Saklıgöl arası keyifli bir seyahat seçeneğidir. Peki bu iki konum arasındaki mesafe ne kadar, yolculuk süresi ve ulaşım seçenekleri nasıl? Marmaris - Saklıgöl mesafe ne kadar ve gezilecek yerler neresi? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI KAÇ km?

        Marmaris - Saklıgöl kaç km? Marmaris ile Saklıgöl arasındaki mesafe, ortalama 130 km’dir. Muğla Fethiye yolu üzerindeki Saklıkent yakınlarındaki Saklıgöl, Ege bölgesinde gezilecek popüler noktalar arasındadır.

        MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI MESAFE NE KADAR?

        Marmaris - Saklıgöl mesafe ne kadar? İki durak arasındaki kara yolu mesafesi ortalama 130 kilometredir. Doğrusal yani kuş bakışı mesafe ise yaklaşık 95 kilometre civarındadır. Bu kısa mesafe boyunca Ege’nin eşsiz manzaraları, zeytinlikler ve kıyı köyleri olduğu bilgisi vardır. Yolculuk boyunca Muğla - Fethiye Kara Yolu (D400) üzerinden ilerlenir.

        MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Marmaris - Saklıgöl ne kadar sürede gidilir? İki destinasyon arasındaki yolculuk süresi farklı araçlara göre değişiklik gösterir. İşte bazı detaylar;

        • Özel Araçla: Ortalama 2-2,5 saat.
        • Otobüsle: Aktarmalarla birlikte yaklaşık 3-3,5 saat.
        • Turlarla: Günlük doğa turları genellikle sabah çıkışlı olup akşam Marmaris’e dönüş şeklinde düzenlenir.

        MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI NASIL GİDİLİR?

        Marmaris’ten Saklıgöl’e ulaşım, doğru yollar kullanıldığında son derece rahattır. İşte en çok tercih edilen ulaşım alternatifleri:

        Özel Araç veya Kiralık Otomobil:

        • En pratik yöntem özel araçtır.
        • Marmaris’ten hareket edenler, Muğla-Köyceğiz-Fethiye-Saklıkent yönünü takip edebilir.
        • Yolun büyük kısmı D400 karayolu üzerinden ilerler.

        Toplu Taşıma:

        • Marmaris Otogarı’ndan Fethiye yönüne hareket eden otobüs ya da minibüslere binebilirsiniz.
        • Fethiye merkezden Saklıkent yönüne giden dolmuşlar ya da transfer araçlarıyla Saklıgöl’e geçiş yapılabilir.
        • Toplam yolculuk süresi yaklaşık 3,5 saattir.

        Günlük Turlar

        • Özellikle yaz aylarında Marmaris’teki tur firmaları Saklıkent-Saklıgöl-Tlos Antik Kenti rotalı günübirlik doğa turları düzenlemeye başlamıştır.
        • Bu turlar; transfer, rehberlik ve yemek hizmetleriyle keyifli bir alternatif olabilir.

        MARMARİS- SAKLIGÖL ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, Marmaris’ten Saklıgöl’e gitmek, doğru yollar kullanıldığında bir hayli basittir. İki destinasyon arasındaki yollar son derece düzgündür. Trafik işaretlerinin de oldukça net olduğu söylenir. Özellikle okulların tatil olduğu yaz döneminde yol üzerindeki Köyceğiz ve Dalyan çevresinde yoğunluk yaşanabilir. Tam da bu nedenle sabah erken saatlerde yola çıkmak faydalı olabilir.

        MARMARİS’DE GEZİLECEK YERLER

        Marmaris, Ege’nin en çok ziyaret edilen tatil merkezlerinden biridir. İşte gezilecek yerler;

        • Marmaris Kalesi ve Müzesi
        • İçmeler Plajı
        • Kızkumu Plajı (Orhaniye)
        • Selimiye ve Bozburun
        • Marmaris Marina

        SAKLIGÖL’DE GEZİLECEK YERLER

        Saklıgöl ise özellikle doğayla baş başa kalmak, temiz hava almak ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için idealdir. Bölgede gezilecek yerler aşağıda derlenmiştir;

        • Saklıkent Kanyonu
        • Alabalık Restoranları
        • Tlos Antik Kenti
        • Gizlikent Şelalesi
        • Saklıkent Milli Parkı
        • Şelale Yaka Parkı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları