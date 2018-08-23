Marmaris'e araçları ve otobüslerle gelen, tatilciler kalacak yer bulamayınca şehir merkezi ile kırsal mahallelerdeki sahillerde çadır kurdu. Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometrelik halk plajında 'Çadır kurmak yasaktır' tabelalarına rağmen kurulan 30 çadır, devriye gezen zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Tatilciler, bu defa da şehir merkezine yakın kırsal Adaağzı, Aktaş, İçmeler, Asparan ve Hisarönü mahallelerinde orman ile denizin buluştuğu sahillerde çadır kurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki alanlarda 300 çadır kuruldu.

Bayram tatilini çadırlarında geçiren vatandaşlar, mangal yaktı, tüp üstünde yemek yaptı, çay demledi. Bayramın son gününe kadar çadırda kalacaklarını belirten tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için denize girdi, yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla gün boyu eğlendi.

DHA'nın haberine göre, otellerde boş yer bulamayan ve otobüslerde de yer olmadığı için dönemeyen bazı tatilciler de geceyi plajda uyuyarak geçirdi.

Sakarya'dan 3 arkadaşıyla birlikte gelen Mehmet Eşref Yiğit, "Bodrum'da yer bulamadık, bir gün çadır kurduktan sonra Marmaris'e gece yarısı geldik. Birkaç otel ile yaptığımız görüşmede yer olmadığını söylediler. Şehir merkezindeki halk plajında çadır kurmanın yasak olduğunu öğrenince kırsal mahallelere geldik. Bayram sonuna kadar buradayız" dedi.

Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, "Geçtiğimiz yıllarda halk plajlarında çadır kurulmasına izin vermiştik. Ne yazık ki her yer çöp ile dolmuş ve ciddi kirlilik yaşanmıştı. Bunun üzerine halk plajlarına çadır kurulmaması için tabelalar asıldı. Belediye ve turizmcilerin, bayram öncesi 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarılarına rağmen otellerde oda soran çok. Halk plajlarına çadır kurulamaması kararı İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu onayından da geçmiştir. Çünkü ortada güvenlik, temizlik ve hijyen sorunu mevcut" dedi.

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