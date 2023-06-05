Marmaris'te kayıp köpek operasyonu

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeğin çalınma ihtimali üzerinde çalışmayı genişletti. Genç kadın ve ailesinin en son yemek yedikleri restoran civarında tüm kamera görüntülerini incelemeye başladı. Saatler süren incelemenin ardından köpeğin izine rastlanıldı. Kameralarda, köpeği, yeşil tişörtlü birinin kucağında gören polis o kişinin ismini belirledi.

KÖPEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Köpekle birlikte yakalanan şüpheli E.E. (39) ifadesinde, köpeği sahipsiz sandığını ve bundan dolayı aldığını belirtti. Şüpheli, serbest bırakıldı. Köpek de sahibi Shamshoum’a teslim edildi. Köpeğini bulana 2 bin Euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, bu ödülü köpeğini bulan polis ekiplerine vermek istedi. Ancak polis ekipleri ‘Bu bizim görevimiz’ diyerek parayı almayı kabul etmedi.