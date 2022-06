Marmaris'te orman yangını 0:00 / 0:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına yönelik söndürme çalışmalarına Mehmetçiğin de destek verdiği bildirildi. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bölgede görevli Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından tespit edilen yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

İHA'nın haberine göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

BAKANLAR KİRİŞÇİ VE SOYLU İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınını yakından takip etmek için 00.20'de bölgeye ulaştı. Daha sonra Kirişci ve Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

KİRİŞÇİ: YANGININ ENERJİSİNİ YİTİRDİĞİNİ GÖZLEMLİYORUZ

Ayrıca, TRT Haberin yayınına telefonla katılan Bakan Kirişci, sabah gün doğar doğmaz yangına havadan müdahale edileceğini ve bunun için 14 uçak ve 20 helikopterlerin hazır bekletildiğini açıkladı. Kirişçi, havadan yaptığı izlenim sonucu, yangının enerjisini yitirdiğini gözlemlediklerini ve ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin "Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil." dedi.

Kirişci, inceleme sonrası, yangını çıktığı andan itibaren Ankara'da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Helikopterle gece karanlığında da olsa bütün sahayı izleme fırsatı bulduklarını dile getiren Kirişci, "Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik. İnşallah günün ağarmasıyla 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahalemiz gündüz gözüyle devam ediyor olacak." dedi.

Şu anda bölgede arazözlerin, dozerlerin, iş makinelerinin, görevlilerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Kirişci, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale ile en kısa zamanda netice almayı ümit ettiklerini bildirdi.

Rüzgar hızının, hava sıcaklığının yüksek olmadığını, nemin ise yüksek olduğu bir ortamın bulunduğunu aktaran Kirişci, "Tabii ki her an her şey değişebilir. Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil. Netice itibarıyla geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseler, bütün vatandaşlarımızı haklı olarak tedirgin ediyor. Ama müsterih olsunlar, özellikle hava araçlarımız, yer araçlarımız, insan kaynaklarımız bakımından çok daha iyi durumdayız." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Kirişci, koordineli bir şekilde çalışmanın yürütüldüğünü kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN MANİPÜLASYON UYARISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"DEVLETİMİZ YEŞİL VATAN İÇİN SEFERBER"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştirdiğini, 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozerle bölgedeki yangınların kontrol altına alınması için kahramanca mücadele edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

AFAD: 4 İLDEKİ EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için 4 ilden ekiplerin görevlendirildiğini, 4 ildeki ekiplerin de teyakkuz haline geçirildiği açıklandı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş; Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca AFAD bölgede devam eden çalışmalarda; 592’si OGM personeli olmak üzere toplam bin 393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirildiğini, AFAD Mobil Koordinasyon Tırı ile 2 adet mobil baz istasyonun bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

TOMALARLA MÜDAHALE

Yangına müdahale için Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) bölgeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Emniyet Teşkilatına ait TOMA'lar da devreye girdi.

Yangın bölgesine sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA, söndürme çalışmalarına katılırken, çevre illerdeki 12 TOMA da takviye için yola çıktı.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye yakın illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda gönüllü de kendi imkanlarınca ekiplere destek olmaya çalışıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor.

Alevlerin orman içindeki yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Bördübet mevkisinde bulunan 30 evde tahliye işlemleri başlatıldı.

Evleri gezen jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların dumandan ve yangından etkilenmemeleri için evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar evlerini ve ahırlarda bulunan hayvanlarını boşaltmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri ise evlerinin yanacağı endişesiyle gözyaşı döktü.

BAKAN KİRİŞCİ: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangınla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Marmaris’deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor

MUĞLA VALİSİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Tavlı, yaptığı açıklamada, saat 20.00 sıralarında Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını anımsattı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ilk etapta havadan ve karadan ekiplerce müdahale edildiğini aktaran Tavlı, "Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş, takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârında etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: TÜM KURUMLAR ŞUAN TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Yangın sonrası Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Maalesef almaya çalıştığımız tüm önlemlere rağmen, bir yangını daha yaşıyoruz. Rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangını kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Tüm kurumlar şu an teyakkuz halindeyiz. Rüzgarın hafiflemesi ile kontrol altına alırız diye ümit ediyoruz. Şu ana kadar yangının ne kadar alanda etkili olduğunu kestirebilmek zor. Hep birlikte yangını söndürmek için konsantre olmuş durumdayız" dedi.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 DAKİKA İÇİNDE İLK MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.

#OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

TÜSİAD’ın 14’üncü başkanı olan Boyner Grubu yönetimindeki iş insanı Ümit Boyner, Marmaris’teki yangına böyle tepki verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de, yangın söndürme ekiplerine kolaylık diledi.

Şahan Gökbakar'da sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

