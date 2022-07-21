Mars yüzeyinde dikkat çeken görüntü 0:00 / 0:00

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NASA'nın Perseverance isimli aracı, 12 Temmuz'da sosyal medyada spagettiye benzetilen açık renkli bir nesnenin fotoğrafını çekmişti. CNN'in haberine göre uzay ajansındaki yetkililer, nesnenin tam olarak ne olduğunu bilmediklerini ancak Perseverance aracından düşmüş bir cisim olabileceğini ifade etti.

NASA'nın, California'da yer alan Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki Perseverance misyonu sözcüsü, aracın daha önce orada bulunmadığını bu sebeple yüksek olasılıkla buna rüzgarın sebep olduğunu açıkladı.

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 11, 2022

Sözcü, şu anda Jezero Krateri adlı eski bir deltayı arayan aracın asıl amacının Mars'ta yaşam bulgusu aramak olduğunu söyledi.

18 Şubat 2021 tarihinde Mars'taki Jezero Krateri'ne iniş yapan Perseverance aracı, daha önce de Mars'taki güneş tutulmasını görüntülemişti.

* Haberin görseli NASA/JPL-Caltech'den alınmıştır.