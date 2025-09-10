Mars'ta potansiyel eski yaşam belirtisi bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'la ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan duyuruya göre, Perseverance keşif aracı, Mars'ta bulunan bir kayada eski yaşam belirtileri tespit etti.

NASA'nın geçici başkanı olarak görev yapan Sean Duffy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, Mars'ta bu zamana kadar tespit ettiğimiz en net yaşam belirtisi olabilir ve bu inanılmaz derecede heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Perseverance Projesinde bilim insanı olarak görev yapan Katie Stack Morgan ise "Potansiyel bir biyolojik izin veya biyolojik süreçlerle tutarlı olabilecek bir özelliğin keşfi daha fazla inceleme gerektirir." şeklinde konuştu.

SÖZ KONUSU KAYAYLA İLGİLİ 2024 YILINDAKİ SÜREÇ

NASA'nın 2024 yılındaki açıklamasına göre, Perseverance keşif aracının bulguları üzerinde çalışan bilim insanları, milyarlarca yıl önce mikrobik yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine dair işaretler taşıyan kaya tespit etmişti.

Bilim insanları tarafından Büyük Kanyon'daki bir şelaleden esinlenerek "Cheyava Şelalesi" (Cheyava Falls) adı verilen, ok ucu şeklindeki kaya, Mars'ın geçmişte mikroskobik yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığına dair ipuçları olabilecek ilginç özellikler içeriyor.