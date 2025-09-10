Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "Mars'ta potansiyel eski yaşam belirtisi bulundu" | Dış Haberler

        Mars'ta potansiyel eski yaşam belirtisi bulundu

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta potansiyel eski yaşam belirtisi bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.09.2025 - 20:49 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:59
        Mars'ta potansiyel eski yaşam belirtisi bulundu
        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'la ilgili önemli bir duyuru yaptı.

        Yapılan duyuruya göre, Perseverance keşif aracı, Mars'ta bulunan bir kayada eski yaşam belirtileri tespit etti.

        NASA'nın geçici başkanı olarak görev yapan Sean Duffy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu, Mars'ta bu zamana kadar tespit ettiğimiz en net yaşam belirtisi olabilir ve bu inanılmaz derecede heyecan verici." ifadelerini kullandı.

        Perseverance Projesinde bilim insanı olarak görev yapan Katie Stack Morgan ise "Potansiyel bir biyolojik izin veya biyolojik süreçlerle tutarlı olabilecek bir özelliğin keşfi daha fazla inceleme gerektirir." şeklinde konuştu.

        SÖZ KONUSU KAYAYLA İLGİLİ 2024 YILINDAKİ SÜREÇ

        NASA'nın 2024 yılındaki açıklamasına göre, Perseverance keşif aracının bulguları üzerinde çalışan bilim insanları, milyarlarca yıl önce mikrobik yaşama ev sahipliği yapmış olabileceğine dair işaretler taşıyan kaya tespit etmişti.

        Bilim insanları tarafından Büyük Kanyon'daki bir şelaleden esinlenerek "Cheyava Şelalesi" (Cheyava Falls) adı verilen, ok ucu şeklindeki kaya, Mars'ın geçmişte mikroskobik yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığına dair ipuçları olabilecek ilginç özellikler içeriyor.

        Perseverance gezgini üzerindeki aletlerle yapılan analizler, 1 metre boyunda 60 santimetre enindeki kayanın eski yaşam tanımına uyan izler taşıdığını göstermişti.

        Gezginin keşfettiği alanda milyarlarca yıl önce su ve yaşam bulunabileceğine dair izler barındırıyor

        Kayanın, gezgin tarafından keşfedilen alanda milyarlarca yıl önce akan su bulunduğunu gösterdiği ve muhtemelen yaşam formları tarafından oluşturulan kimyasal izler ve yapılar sergilediği tespit edilmişti.

        Perseverance'ın incelediği 22'nci kaya örneği olan "Cheyava Şelalesi", 21 Temmuz'da, çok uzun zaman önce Jezero Krateri'ne akan su tarafından oyulmuş 400 metre genişliğindeki eski bir nehir vadisi olan Neretva Vallis'in kuzey kenarını keşfederken bulunmuştu.

        Gezgindeki "Organikler ve Kimyasallar için Yaşanabilir Ortamların Raman ve Lüminesans ile Taranması (SHERLOC)" cihazı tarafından Cheyava Şelalesi'nin birkaç defa taranması sonucunda, organik bileşikler içerdiği görülmüştü.

        *Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech (AP aracılığıyla)

