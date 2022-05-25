Galası Cannes’da yapıldı 0:00 / 0:00

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Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmler arasında bulunan ‘Her Şeye Rağmen’in galası, 75’inci Cannes Film Festivali çerçevesinde yer alan Marché du Film’de gerçekleştirildi.

Cinema Olimpia’daki galaya, filmde hayat hikâyesi konu edinilen İlhan Doğan, filmin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Barbara Sotelsek, Mirza Sakiç, Serkan Durmuş ve Kaan Kaiser’in yanı sıra, Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş ve yapımcı Cemal Okan eşleriyle birlikte katıldı. Avrupa sinemasından konuklar, İtalya sinemasının yeni yıldız adayı Francesca Serra, ünlü oyuncu koçu Elsena Shehaj, ünlü casting direktörü Lucy Lenox ile Almanya, İspanya, Fransa ve Monaco’dan birçok davetli de filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş’ın konuğu olarak galada hazır bulundu.

Erkan Petekkaya, galaya katılan konuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMA Film yapımı ‘Her Şeye Rağmen’in galasına katılan konuklar, gerçek hayatta yaşanan bir başarı hikâyesinin anlatıldığı filmden oldukça etkilendiklerini söyledi. Marsilya’nın Türkiye Başkonsolosu Arda Ulutaş, filmin hikâyesinden, oyuncuların performansından ve Fahir Atakoğlu’nun bestelediği film müziklerinden oldukça etkilendiğini dile getirerek yönetmen Erdal Murat Aktaş ile oyuncuları kutladı.

Marsilya Başkonosolosu Arda Ulutaş (Sağda)

İlhan Doğan, “Umarım hikâyem insanlara umut olur, ilham verir. Burada kendi hayatımı sinemada izlemek büyük bir gururdu ve çok heyecanlandım. Bu mutluluğun tarifi yok” diyerek duygularını ifade etti.

7 FOTO Rıza Akın - Sinan Akdeniz 'Her Şeye Rağmen' ekibi Erkan Petekkaya - İlhan Doğan Erkan Petekkaya Erkan Petekkaya 'Her Şeye Rağmen'in oyuncuları konukların tebriğini kabul etti 'Her Şeye Rağmen'in tanıtım afişi

Filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş ise “Film, buradaki prömiyerle uluslararası yolculuğuna başladı. Heyecanlıyız. Büyük bir hikâye, büyük bir proje. İnanılmaz başarılı bir ekiple ve birbirinden değerli oyuncularla çalıştım. Mutlu ve gururluyum. Filmden sonra aldığım tepkiler harikaydı” dedi.

İlhan Doğan - Erdal Murat Aktaş - Cemal Okan - Nüket Okan

Cannes Film Festivali’nde birçok uluslararası satış ajansının dikkatini çeken ‘Her Şeye Rağmen’e 7 farklı dilde dublaj yapıldı. Film, yurt dışında birçok ülkede gösterime girecek.