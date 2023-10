Martin Scorsese'nin en iyi 10 filmi

2 Şurada Paylaş!









9. NEW YORK ÇETELERİ (2002)

(Gangs of New York)



Scorsese’nin 20 yıl boyunca geliştirmeye çalıştığı proje, New York şehrinin Vahşi Batı’da geçen western filmlerinin gölgesinde kalan kanlı tarihinden bir sayfa açıyor. 1863 yılında, New York’un bir bölümü çetelerin denetimindedir. Gündüz gözüyle, herkesin önünde devlet görevlilerini dahi öldürmekten çekinmeyen Kasap Bill (Daniel Day-Lewis), başta İrlandalılar olmak üzere Katolik göçmenlere karşı acımasızdır ve kendini kanunların üstünde görür. Babası Bill tarafından öldürülen Amsterdam (Leonardo DiCaprio), yasaların işlemediği şehirde intikam almak için harekete geçer. Herbert Asbury’nin 1927 tarihli romanından filme uyarlanan ‘New York Çeteleri’, 10 dalda Oscar’a aday olmuş ve gösterime girdiği yılın en iyilerinden biri olarak gösterilmişti.