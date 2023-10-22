Martin Scorsese'nin en iyi 10 filmi

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4. AFTER HOURS (1985)



Paramount, yıllardır üstüne çalıştığı ‘The Last Temptation of Christ’ projesini abandone etmese Scorsese belki de bu filmi hiçbir zaman çekmeyecekti. Başroldeki Griffin Dunne dahil olmak üzere yapımcılar başka yönetmenlerle görüşürken Scorsese, Joseph Minion imzalı senaryoyu okuyup çok beğenince tüm planlar değişti. Proje, tümüyle Scorsese’ye teslim edildi. Film, New York’ta sıkıcı bir işte çalışan beyaz yakalı Paul Hackett’in (Dunne) akşam saatlerinde kafede kitap okurken Marcy Franklin (Rosanna Arguette) ile tanışması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyordu. Marcy ile yakınlaşmak istemesiyle başlayan gece, peş peşe gelen tersliklerin ardından Paul’ün Soho semtinde sıkışıp kaldığı bir kabusa dönüşüyordu. Yıllar içinde bir kült filme dönüşen bu kara komedi örneği, Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

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3. SIKI DOSTLAR (1990)

(Goodfellas)



ABD'nin en acımasız, en kanlı mafya örgütlerinden birinin gerçek hikâyesi... Film, Brooklyn'li İrlanda kökenli Henry Hill'in (Ray Liotta) mahalledeki İtalyan mafyası içindeki yükselişini anlatırken bizi onun tanıklıklarıyla baş başa bırakıyor. Başlangıçta her şey yolunda gidiyor. Suç dünyası onu “tatlı hayat”la tanıştırıyor. Ama bir süre sonra paranoya her şeye hâkim oluyor… Scorsese, mafyaya çok daha gerçekçi bir şekilde yaklaşıyor, eli silahlı gangsterlerin romantize edilemeyecek kadar arızalı, şiddet müptelası karakterler olduğunun altını özenle çiziyor. Scorsese'nin hareketli kamerası, Thelma Schoonmaker'in ritmik kurgusu, görsel anlamda mükemmel bir dönem atmosferiyle buluşuyor. Kuşkusuz Robert De Niro (James Conway) ve Joe Pesci'nin (Tony DeVito) de adını anmamız gerekiyor.