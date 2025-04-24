Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Masa başında çalışırken bel sağlığınızdan olmayın! Her gün 10 dakika bu hareketler tüm günü rahat geçirmenizi sağlayabilir!

        Masa başında çalışırken bel sağlığınızdan olmayın! Her gün 10 dakika bu hareketler tüm günü rahat geçirmenizi sağlayabilir!

        Masa başında saatlerce oturmak, farkında olmadan vücudumuzu strese sokuyor. Özellikle bel, sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde biriken gerginlik, zamanla ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor. Ancak ofiste, sandalyenizden bile kalkmadan uygulayabileceğiniz basit egzersizlerle bu sorunları önlemek mümkün. İşte her gün uygulayabileceğiniz etkili ve pratik germe hareketleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Her gün 10 dakika bu hareketlerle rahatla
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günümüz çalışma düzeni, bedenden çok zihni yoran bir yapıya sahip. Ancak hareketsizliğin bedeli ağır: boyun tutulmaları, bel ağrısı ve kronik duruş bozuklukları. Neyse ki çözüm sandalyenizden birkaç esneme uzağınızda. Bu yazıda, oturarak çalışanların en çok ihtiyaç duyduğu bölgelere yönelik egzersizleri derledik!

        SEDANTER YAŞAMIN TEHLİKELERİ

        Masa başında uzun saatler geçiren pek çok çalışan, gün sonunda bel, boyun veya sırt ağrılarından şikâyetçi oluyor. Oysa bu rahatsızlıklar yalnızca ağır iş kollarına özgü değil. Yapılan araştırmalar; tekrarlayan hareketler, kötü duruş alışkanlıkları ve uzun süre hareketsiz kalmanın kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını artırdığını ortaya koyuyor. Günümüzde her 10 kişinin 8’inin masa başında çalıştığı düşünüldüğünde bu durumun ne kadar yaygın olduğu daha net anlaşılıyor.

        REKLAM

        KOLLARI AÇ, RAHATLA: ÜST VÜCUT GERME HAREKETLERİ

        TRİSEPS GERMESİ

        Bir kolunuzu başınızın üzerine kaldırın ve dirseğinizi diğer elinizle tutarak başınıza doğru çekin.

        10-30 saniye bekleyin.

        Diğer kol için tekrarlayın.

        LATİSSİMUS (YAN GÖVDE) GERMESİ

        Kollarınızı başınızın üzerine kaldırın.

        Vücudunuzu bir yana doğru esnetin.

        10-30 saniye tutun, diğer yana geçin.

        ÜST GÖVDE GERMESİ

        Ellerinizi başınızın üzerinde birleştirerek avuç içlerini yukarı doğru itin.

        10-30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın.

        GÖVDENİ DİNLENDİR: SIRT VE GÖVDE GERMELERİ

        GÖĞÜS AÇMA (PEKTORALİS) HAREKETİ

        Ellerinizi arkanızda birleştirin.

        Göğsünüzü ileri doğru itin, çenenizi hafifçe yukarı kaldırın.

        10-30 saniye bu pozisyonda kalın.

        ÖNE ESNEME (RÖMBOİD ÜST GERME)

        Kollarınızı önde birleştirerek başınızı kol hizasına indirin.

        REKLAM

        Öne doğru esneyin ve 10-30 saniye tutun.

        GÖVDE DÖNDÜRME (TRUNK ROTASYONU)

        Ayaklarınız yere sabit şekilde oturun.

        Vücudunuzu, sandalyenin arkasına yaslanan elinize doğru döndürün.

        10-30 saniye tutun, diğer yöne dönün.

        ALT VÜCUT VE KALÇA GERME

        KALÇA VE DİZ GERME

        Bir dizinizi göğsünüze doğru çekin.

        10-30 saniye tutup bırakın, diğer bacağa geçin.

        OTURARAK HAMSTRING GERMESİ

        Sandalyede otururken bir bacağınızı karşısındaki sandalyeye uzatın.

        Belden öne doğru eğilin ve 10-30 saniye tutun.

        Diğer bacakla tekrarlayın.

        KUYRUK SOKUMU VE BEL İÇİN DERİN GERME HAREKETLERİ

        TEK BACAK GÖĞÜSE GERME

        Yere uzanın ve bir dizinizi göğsünüze doğru çekin.

        Diğer bacağınızı düz uzatın.

        10-30 saniye bekleyip diğer bacakla tekrarlayın.

        ŞEKİL 4 GERMESİ (PİRİFORMİS VE KALÇA)

        Sırt üstü yatın, bir bacağınızı bükün, diğer ayağınızı dizin üzerine yerleştirin.

        REKLAM

        Bacağınızı göğse doğru çekin.

        10-30 saniye sonra diğer bacağa geçin.

        DİZ ÜSTÜ KALÇA GERME

        Diz çökerek bir bacağınızı öne alın ve 90 derece açı oluşturun.

        Kalçanızı içeri doğru iterek öne hafif eğilin.

        10-30 saniye bekleyin, diğer bacakla değiştirin.

        KALÇA DÖNDÜRME (KNEEL AND TWIST)

        Bir bacak önde, diğer diz yerde olacak şekilde diz çökün.

        Kollarınızı iki yana açarak gövdenizi yavaşça sola ve sağa döndürün.

        Her yöne 4-5 tekrar yapın.

        GÜVERCİN POZU (YOGA)

        Elleriniz omuz hizasında olacak şekilde dört ayak üzerine gelin.

        Sağ dizinizi elinizin dışına getirin, sol bacağı geriye uzatın.

        Öne doğru eğilerek dinlenin ve pozisyonu diğer bacak için tekrarlayın.

        Kaynak: Healthline, Marie Claire, Siloam Hospitals, Medical News Today

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu, depremde eleştirilen GSM operatörleriyle görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde eleştirilen GSM operatörleriyle görüşecek
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"