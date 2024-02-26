Masal değil, gerçek aşk hikayesi; 'Leyla ile Mecnun Değil'

Sevginin içinde öfke, hüznün içinde gülümseme, hızın içinde durgunluk. İnsanlık tüm azgınlığı ve doyumsuzluğuyla tüketirken dünyayı, kadın ve adamlar tükenmeyecekler mi? Çok iyi anlaşmak bile zarar mı verecek? Beraber çok çok ama çok eğlenmek bile tüketecek mi? Tükenmek, yeniden yaratılmak belki de... Bir cenaze üzerinden, boşanan iki çiftin herkes gibi olduğu, küresel erkek-kadın dertlerinin dünyanın dertleriyle örtüştüğü, yaşamı ve ölümü tekleştiren oyunumuzla seyircimizle birlikte çok eğleneceğiz.