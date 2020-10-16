Maskeyi düzgün takmasını isteyen polise

AA

Kırklareli'nde denetime çıkan ekipler işlek caddelerde sabit ve hareket halinde kontrollerini sürdürdü.Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çenesine takan bir vatandaş hakkında tutanak düzenledi.Polis ekiplerinin "Maskenizi düzgün takar mısınız?" uyarısına vatandaş "

Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalgamı geçiyorsunuz insanlarla. Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek. Ben vebalı değilim." şeklinde tepki gösterdi.Hakkında işlem yapılan bir başka vatandaş ise görüntü alan basın mensuplara, "Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm." diye tepki gösterdi.

Maskelerini kollarına veya çenelerine takan pek çok vatandaş ise "Su içiyordum", "Cep telefonuyla konuşuyordum" bahanelerine rağmen cezadan kurtulamadı.Edirne ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.