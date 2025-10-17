Mastercard Danışmanlık Hizmetleri EEMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Muin Öztop:"Tüm girişimcilerimizi programımıza katılmaya davet ediyoruz”

Ön değerlendirme ve jüri değerlendirmesi sonucunda programa kabul edilen 6 girişim Aralık ayında Mastercard Lighthouse Linkedin hesabı üzerinden resmi olarak duyurulacak.

Program ödeme sistemleri, siber güvenlik ve risk, finansal destek ve yatırım, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, pazarlama teknolojileri, verimlilik, veri ve analitik ile KOBİ çözümleri gibi ana dikeylere odaklanıyor. Program kapsamında, katılımcı girişimlere küresel ölçekte faaliyet göstermelerini sağlamak ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla pek çok destekten yararlanma fırsatı sunuluyor.

Mastercard Lighthouse Türkiye x EBRD Star Venture programı sayesinde girişimler; Mastercard'ın üst düzey yetkilileri ve stratejik partnerleriyle bire bir çalışma, çeşitli eğitim programlarına katılma, mentörlük desteği, geniş bir ağa erişim ve önemli etkinliklere katılım gibi gelişim fırsatlarına sahip olacak. Türkiye’deki girişimlerinin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefleyen iş birliği kapsamında seçilen girişimler, üç ay sürecek Mastercard Lighthouse Türkiye müfredatının ardından 15 aya kadar sürecek EBRD Star Venture müfredatıyla devam ederek toplamda 18 aya varan kapsamlı bir destekten faydalanacak.