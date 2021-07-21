Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ederken yarışmanın sevenleri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

MASTERCHEF BU HAFTA NEDEN YOK?



Mehmet, Somer ve Danilo şefin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef yarışması bu hafta Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana bir süre ara verecek. Yarışma programı bayramın ardından yeni bölümleri ile izleyici ile olacak.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLERDE YAYINLANIYOR?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları seyircilerle buluşuyor.