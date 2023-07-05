MasterChef bu akşam yok mu? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?
TV8'de ekranlara gelen yemek programı MasterChef Türkiye'nin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her gün saat 20.00'de yayınlanan MasterChef bu akşam yayın akışında yer almıyor. İşte, "MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in oturduğu MasterChef Türkiye bu akşam yayın akışında her zamanki saatinde yer almıyor. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...
MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU?
Masterchef'in 5 Temmuz yayın saati değiştirildi. TV8 ekranlarında saat 20.30'da Galatasaray-Hull City hazırlık maçı yayınlanacak. MasterChef Türkiye yeni bölümyle bu akşam 22.30'da ekranlara gelecek.
5 TEMMUZ 2023 TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:30 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı
22:30 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem