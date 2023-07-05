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        Haberler Televizyon MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 5 Temmuz 2023 TV8 yayın akışıyla MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

        MasterChef bu akşam yok mu? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman?

        TV8'de ekranlara gelen yemek programı MasterChef Türkiye'nin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Her gün saat 20.00'de yayınlanan MasterChef bu akşam yayın akışında yer almıyor. İşte, "MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        HT
        Giriş: 05.07.2023 - 14:01
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        Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in oturduğu MasterChef Türkiye bu akşam yayın akışında her zamanki saatinde yer almıyor. Yaşanan gelişmenin ardından gözler "MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...

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        MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU? 

        Masterchef'in 5 Temmuz yayın saati değiştirildi. TV8 ekranlarında saat 20.30'da Galatasaray-Hull City hazırlık maçı yayınlanacak. MasterChef Türkiye yeni bölümyle bu akşam 22.30'da ekranlara gelecek.

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        5 TEMMUZ 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        15:00 Canım Annem / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:30 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı

        22:30 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:45 Dizi

        04:45 Canım Annem

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