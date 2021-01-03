TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu ve gözler final gününe çevrildi. Emir, Özgül, Barbaros ve Serhat'ın son 4'e kaldığı yarışmada finale yükselen Barbaros ve Serhat oldu. İşte MasterChef finali ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve büyük final iki gün sürecek. İlk gün, 2 Ocak Cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef'e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.

3 Ocak Pazar günü ise iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak.

Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak. Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.