        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geliyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununun konsepti, "Krokan Bush" olarak açıklandı. Eski yarışmacılar ve yeni yarışmacıları karşı karşıya getirecek takım oyununu galibi günü kayıpsız kapatacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın ilk ve ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 8 Aralık Pazartesi MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 08.12.2025 - 20:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:11
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Çağatay mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Sergen olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık Pazartesi MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

