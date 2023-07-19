MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 18 Temmuz 2023 MasterChef All Star eleme adayı açıklandı mı?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 18 Temmuz 2023 MasterChef All Star eleme adayı açıklandı mı?

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında ilk kez karşı karşıya gelecek mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı almak için mücadele edecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Temmuz MasterChef All Star eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...