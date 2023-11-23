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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 22 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluşacak. ilk etapta her iki takımdan 3 kişi yarışacak. İlk etapta başlangıç ve ana yemeğin ana ürününü mavi takım seçerken, tatlıyı da kırmızı takım belirleyecek. İkinci etapta ilk etapta olduğu gibi 3 kişi yarışacak. İkinci etapta ise başlangıç ve ana yemeğin ana ürününü kırmızı takım seçerken, tatlıyı mavi takım belirleyecek. Patatesten tatlı yapılacağı akşamda bir yarışmacının tabağı şeflere kaşık attırdı. İşte 22 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 00:29 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:29
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        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Takım oyunu düello şeklinde 2 etaptan oluşacak. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Bireysel dokunulmazlığın sahibi haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı? 22 Kasım MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef'te eleme potasına giden yarışmacılar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluştu ve düello şeklinde oynandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Esra ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Esra 3. eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. Haftanın 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Alican oldu.

        MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI

        İlk eleme adayı Barbaros, ikinci eleme adayı da Dilara oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM

        Alican (Kaptan)

        Cemre

        Esra

        Hasan

        Barbaros

        Dilara

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Batuhan (Kaptan)

        Tahsin

        Tolga

        Kıvanç

        Eren

        Sergen

        7

        19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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