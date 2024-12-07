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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef eleme adayı kim oldu? 7 Aralık MasterChef haftanın son eleme adayı açıklanıyor!

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef yarışmacıları 7 Aralık akşamı Karadeniz lezzetleri ile yarıştı. Jüri üyeleri ve konuk jüri Erşan Yılmaz yarışmacılardan hamsili pilav yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli yemekleri jürilere sunan yarışmacılardan biri haftanın 4. eleme adayı olacak. Peki, 7 Aralık Cumartesi dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Aralık Cumartesi MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:51
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        1

        MasterChef Türkiye'de haftanın yeni oyunu için mücadele devam ediyor. Yarışmacılar bireysel olarak mücadele ederken Karadeniz lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Takım içerisinde eğlenceli dakikaların yaşandığı gecede kazanan bir yarışmacı olacak. İşte "MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?" sorusunun yanıtı...

        2

        MASTERCHF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Şirin

        Beyza

        Emre

        4

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yaptılar. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan kırmızı takım ödül oyununu kazandı.

        İkinci etapta ise kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağın sahibi Onur ödül oyunu kazanan yarışmacı oldu.

        5

        MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi oldu.

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.

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