MasterChef Türkiye’de bu akşam üçüncü dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.



Oldukça çekişmeli anlara sahne olan MasterChef Türkiye'de deniz mahsullerinden en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri ipi göğüsledi.



İşte, MasterChef'te üçüncü eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...