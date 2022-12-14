TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef final tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'te son 7 yarışmacının kalmasıyla finale bir adım daha yaklaşılırken, mücadele dozu ve tansiyon arttı. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken, şeflik eğitimi vermeye devam ediyor. Peki, "MasterChef ne zaman bitecek, büyük ödül ne?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...