        Haberler Bilgi Magazin MasterChef final tarihi: MasterChef Türkiye final ne zaman? MasterChef ne zaman bitiyor? MasterChef 2025 finali ne zaman yapılacak?

        MasterChef final tarihi: MasterChef Türkiye final ne zaman?

        MasterChef Türkiye'de final yolculuğu adım adım daralırken rekabet her zamankinden daha çetin bir hale geldi. Son bölümlerde yarışmacılar, kendilerini finale taşıyacak şef ceketi için mutfakta ter döktü. Büyük final yaklaşırken seyirciler şimdi gözünü tek bir soruya çevirdi. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihe dair son bilgiler…

        Giriş: 03.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:07
        1

        MasterChef Türkiye’de heyecan zirveye taşınırken yarışmacılar, bireysel performansların belirleyici olduğu kritik haftalara girdi. Şef Ceketi mücadeleleri ile final tarihi gündeme geldi. Finale doğru geri sayım sürerken program takipçileri, 2025 MasterChef final bölümünün yayın tarihini araştırmaya devam ediyor. Final etabına ilişkin son gelişmeler haberimizde…

        2

        MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

        2025 MasterChef Türkiye finali için tarih henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılki final tarihine baktığımız zaman yarı final ve final yarışmaları 9-10 Ocak tarihlerinde yapılmıştı.

        3

        Bu sene de MasterChef Türkiye finalinin benzer tarihlerde olması bekleniyor. Tarihler netleştiğinde haberimizde güncellenecektir.

        4

        MASTERCHEF CEKET KAZANAN İSİMLER

        İlk ceketi Çağatay, ikinci ceketi Sezer ve üçüncü ceketi Özkan kazandı.

