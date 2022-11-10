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MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarının belli olacağı programda, ikinci dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. İşte 10 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de takım oyunun galibi...

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  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerden oluşan jüri üyeleri, yarışmacıları terletmeye devam ediyor. MasterChef yeni bölümde sezonun ikinci kaşığı atılırken, en iyi tabağı çıkaran yarışmacı merak konusu oldu. Peki MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu? İşte haftanın eleme adayları...
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı için geri sayım başladı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

     
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu?

    MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu?

    Mavi takım

    Fatma Nur (Kaptan)

    Metin

    Gamze

    Görkem

    Tolga

    Burak Kaya
  • MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu?

    Kırmızı takım

    Ayaz (Kaptan)

    Büşra

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Burak

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