MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam final dörtlüsü arasında inanılmaz mücadele yaşandı. MasterChef 2020’de Eray’ın veda etmesi sonrasında çeyrek finalistler Emir, Serhat, Barbaros ve Özgül oldu. MasterChef final dörtlüsünün ceketlerini giydiği 126. bölümde üç farklı oyun oynandı. İlk oyunda değerli şef Rafet İnce programa konuk olarak katıldı ve yarışmacılar şefin özel tarifini hazırlamaya çalıştı. MasterChef 2020 jürisi üç oyunda yarışmacıları on üzerinde puan vererek değerlendirdi. En az puanı alan yarışmacı, eleme finaline giren ilk aday oldu. Peki, MasterChef’te ilk eleme adayı kim oldu? İşte 21 Aralık Pazartesi MasterChef yeni bölümüne dair detaylar…

ELEME ADAYI NASIL BELİRLENECEK?

Somer şef, MasterChef Türkiye'de bu haftanın nasıl olacağını tek tek anlattı. Buna göre MasterChef'te her gün üç oyun oynanacak. Bu üç oyun şefler tarafından on puan üzerinden değerlendirilecek. Her gün en düşük puanı alan yarışmacı, önümüzdeki üç gün boyunca potaya gidecek. Her gece puanlar silinecek. Pazar gününe iki yarışmacı kalacak. Yine üç oyunlu elemede en az puanı alan yarışmacı, MasterChef 4.sü olarak yarışmaya veda edecek.

MasterChef'te bu hafta oynanacak ilk oyun şefin tabağı olacak. Sonrasında yaratıcılık oyunu oynanacak. Son olarak ise klasik yemeklerden biri yapılacak. Şef tabağı ise her gün programa konuk olacak olan değerli bir şefin özel tarifi olacak.

MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 126. bölümde programa konuk olarak katılan şef Rafet İnce’nin tabağı, Deniz Mahsulleri Varyasyonu oldu. Bu tabağın aynısı yapmaları için yarışmacılara bir saat 15 dakika süre verildi.Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı tabakları inceledi, tadımını yaptı ve sonra değerlendirmeyi açıkladı. Dört şef tarafından verilen puanlar sonrasında Barbaros 31, Serhat 25, Özgül 24 ve Emir 17 puan aldı.

Günün ikinci oyunu ise yaratıcılık... Bu oyunda yarışmacılara verilen ürün "Damla Sakızı". Bu yemeği yapmaları için yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika oldu. Sürenin bitmesi ardında hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler, on puan yaptıkları değerlendirme sonrasında yarışmacılara verdikleri puanları açıkladı. Buna göre ikinci oyunda puan dağılımı şu şekilde oldu;

Barbaros 16, Serhat 18, Emir 20, Özgül 21

Bu oyundaki verilen puanlar sonrasında yarışmacıların puan durumu şu şekilde;

Barbaros 47

Serhat 43

Özgül 45

Emir 37

Günün üçüncü yemeği Mehmet şefin imza tabağı "Dana Yanak" oldu. Bu tabağı hazırlamaları için yarışmacılara bir saat süre verildi. Bu oyunun bitmesi sonrasında şefler tadım yapıp puanlarını verdi. Bu oyunda yarışmacılara verilen puanlar şu şekilde oldu; Serhat 23, Barbaros 18, Özgül 12, Emir 12...

Bu son puanlar sonrasında toplam puan dağılımı şu şekilde oldu;

Serhat 66

Barbaros 65

Özgül 57

Emir 49

Bu sonuca göre MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Emir oldu. Günü birincilikle bitiren ise Serhat oldu.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ, KİM BEŞİNCİ OLDU?

MasterChef 2020’de geçen hafta ilk beşe kalan isimler Eray, Barbaros, Emir, Serhat, Özgül olmuştu. Takım oyununun sona erdiği haftada yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına girdi. Pazar akşamı dörtlü eleme finaline Somer şefin imza tabağını en zayıf hazırlayan Eray, MasterChef Türkiye’ye beşinci olarak veda etti.