TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren son isim Vural olurken yarışmaya veda ikinci isim Onur olmuştu. MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları kendi takımlarını oluşturdu. Peki Masterchef kaptanlığı kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef'te oluşan takımlar ve kırmızı ve mavi takım kaptanları...