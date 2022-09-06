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Masterchef kaptanlığı kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Öncelikle mavi takım kaptanının belirlendiği yarışmada, mavi takımın kaptanı kırmızı takımın kaptanını belirledi ve takım kaptanları yeni takımlarını oluşturdu. Usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan sokak lezzeti olan ıslak hamburger yapmasını istedi. Tezgah başına geçen yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İşte 5 Eylül 2022 Masterchef'de yaşanan gelişmeler.

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  • TAKIMLAR BELLİ OLDU! Masterchef kaptanlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadroya giren son isim Vural olurken yarışmaya veda ikinci isim Onur olmuştu. MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları kendi takımlarını oluşturdu. Peki Masterchef kaptanlığı kim kazandı, yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu? İşte MasterChef'te oluşan takımlar ve kırmızı ve mavi takım kaptanları...
  • TAKIMLAR BELLİ OLDU! Masterchef kaptanlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı?

    MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu geceye damga vurdu.

    En iyi ıslak hamburgeri yaparak ikinci etaba geçen Kaan ve Vural mavi takımın kaptanlığı için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci etapta şefler yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi. Gün sonunda en iyi sufleyi yapan Kaan mavi takımın kaptanı seçilmiş oldu. Mavi takımın kaptanı Kaan, kırmızı takımın kaptanı olarak Melih'i seçti.
  • TAKIMLAR BELLİ OLDU! Masterchef kaptanlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi takım

    Kaan (Takım kaptanı)

    Çağatay

    Kıvanç

    Tayfun

    Barış

    Görkem

    Gamze

    Ayaz

    Fatma Nur
  • TAKIMLAR BELLİ OLDU! Masterchef kaptanlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı?

    Kırmızı takım

    Melih (Takım kaptanı)

    Serpilay 

    Vural 

    Yağız

    Metin

    Büşra

    Burak Kaya

    Dilan

    Burak Revanbahş
  • TAKIMLAR BELLİ OLDU! Masterchef kaptanlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu? 5 Eylül 2022 Masterchef Türkiye mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ 2022?

    MasterChef Türkiye'de elenen ikinci isim Onur olmuştu.

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