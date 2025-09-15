MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunu ile başlıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede, şefler yarışmacılardan, 'Tiramusu' yapmalarını istedi. En yüksek puanını alan yarışmacı 7. haftanın mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı bireysel dokunulmazlığın yanı sıra, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi MasterChef'te mavi ve kırmızı takım...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde İlhan, MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Aslı ise yedeklerden ana kadroya giren isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyununun ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı, kaptanların seçimi ile belli olacak. "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.