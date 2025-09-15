Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunu ile başlıyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede, şefler yarışmacılardan, 'Tiramusu' yapmalarını istedi. En yüksek puanını alan yarışmacı 7. haftanın mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı bireysel dokunulmazlığın yanı sıra, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi MasterChef'te mavi ve kırmızı takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 20:54 Güncelleme: 15.09.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak eleme gecesinde İlhan, MasterChef hayallerine veda eden son yarışmacı olmuştu. Aslı ise yedeklerden ana kadroya giren isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyununun ardından yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı, kaptanların seçimi ile belli olacak. "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 15 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        3

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

        Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Can Holding soruşturmasında son durum
        Can Holding soruşturmasında son durum
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi