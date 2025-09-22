Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Tantuni' yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi mavi takım kaptanı olacak. Kaptanlık oyununu kazanan mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Yeni haftanın takımları, kaptanların seçimi ile belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 22 Eylül Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 18:32 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu için bekleyiş başladı. Bilindiği üzere eleme gecesinde İrem yarışmaya veda ederken, Aslı yedeklerden ana kadroya dahil olan isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise, takım kaptanları mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek, yeni haftanın takımlarını belirleyecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        3

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

        MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

        6
