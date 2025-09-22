MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef'te heyecan kaptanlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanın belirleneceği gecede şefler yarışmacılardan, 'Tantuni' yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi mavi takım kaptanı olacak. Kaptanlık oyununu kazanan mavi takım kaptanı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak, kırmızı takım kaptanını belirleme şansını yakalayacak. Yeni haftanın takımları, kaptanların seçimi ile belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 22 Eylül Pazartesi MasterChef'te yeni haftanın mavi ve kırmızı takımı...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı bu akşam belli olacak. Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren isim Aslı oldu.