        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu? 5 Ekim 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        5 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sürüyor. En iyi hamburgeri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını bulacak. Peki, 5 Ekim Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 05.10.2025 - 16:50 Güncelleme: 06.10.2025 - 00:17
        1

        MasterChef'te kaptanlık mücadelesi! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazanıyor. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sürüyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te mavi takım kaptanı Cansu oldu. Cansu kırmızı takım kaptanı olarak Ayten'i seçti.

        3

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Cansu (Kaptan)

        Furkan

        Özkan

        Hakan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Murat Can

        Çağlar

        4

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Çağatay

        Sümeyye

        Gizem

        Sezer

        İhsan

        Onur

        Aslı

        5

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Deniz

        Furkan

        Mert

        Onur

        Murat Can

        Çağatay

        Sezer

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.

