Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef Kırmızı ve Mavi takım kaptanları

MasterChef Türkiye 2020'de dün akşam bir kaptanlık mücadelesi verildi. MasterChef'de haftanın yeni takım kaptanları belli oldu ve bu haftanın takımları oluşturuldu. Şefler, bu hafta kaptanlık oyunu için yarışmacılardan "mantı" hazırlamalarını istedi. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef Kırmızı ve Mavi takım kaptanları...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef Kırmızı ve Mavi takım kaptanları

MasterChef 2020'de dün akşam heyecan dolu bir kaptanlık mücadelesi verildi. MasterChef 2020'de sona kalan 9 yarışmacı birbirinden lezzetli mantıları hazırladı. Şefler en başarılı tabağı seçti ve bu haftanın ilk takım kaptanı belli oldu. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef Kırmızı ve Mavi takım kaptanları...

MASTERCHEF 2020'DE TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 14. hafta sert tartışmalar ile başladı. Geçen hafta elenen Esra'nın ardından Barbaros, Esra, Eray arasında sesler yükseldi. Tartışmalar bittikten sonra şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemeği açıkladı. Bu akşam Mavi takım kaptanını belirleyecek yemek mantı oldu. Mantı için yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika...

Yarışmacılar, farklı yörelere ait mantıları yapmaya başladı. Tepsi mantı, Boşnak mantısı, Kayseri mantısı, Bolu mantısı, Samsun mantısı, İzmir mantısı, kızarmış mantı gibi farklı mantılar şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra finale kalan dört ismi çağırdı. Bu isimler Emir, Sefa, Uğur ve Barbaros oldu. Finale kalan bu yarışmacıların dördüncüsü Uğur, üçüncüsü Emir oldu. Son iki arasında ise kaptanlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu sonrasında gözler Mavi takım kaptanı Barbaros'a çevrildi. Kendisine bir hafta boyunca rakip olacak Kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'un seçimi Serhat'tan yana oldu.

16 KASIM MASTERCHEF 2020 YENİ TAKIMLAR...

Mavi takım kaptanı Barbaros ile Kırmızı takım kaptanı Serhat'ın seçimi ile oluşan haftanın takımları şu şekilde;

MAVİ TAKIM: Barbaros, Özgül, Emir, Sefa, Ebru

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Ayyüce, Eray, Uğur

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? KAZANANIN AVANTAJI NEDİR?

MasterChef'te kaptanlar ve takımlar belirlendikten sonra finalde kaptanlar düellosu yapıldı. Kaptanlar düellosu öncesinde şefler, düelloyu kazanan takımın elde edeceği avantajı açıkladı. Bu akşam kaptanlar düellosunu kazanan kaptan,oynanacak ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde menüyü oluşturma şansına sahip olacak. Bunun için şefler; beş tür ve her türden üç çeşit olan bir menüyü kazanan kaptana gösterecek. Düelloyu kazanan kaptan da her türe ait bir yemek seçerek dokunulmazlık oyunu menüsünü oluşturacak. Böylece çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek, tatlıdan oluşan menü kazanan kaptan tarafından seçilmiş olacak.

Kaptanlar düellosunda yarışmacılardan istenen yemek "Kuzu Güveç" ve yanında pirinç pilavı oldu. Şefler, bu yemeği hazırlamaları için yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak kararlarını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile verdiği karar göre, takımına büyük bir avantaj kazandıran ve kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

16 Kasım Reyting sonuçları 2020... Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dünün reyting sıralaması
TELEVİZYON16 Kasım reyting sonuçları
Ramo 21. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 20. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONRamo 21. yeni bölüm 2. fragmanı!
MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef düelloyu kim kazandı?
TELEVİZYONİlk kez takım kaptanı oldu
Virüs filmi konusu nedir? Virüs filmi oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYONVirüs filmi konusu nedir?
Çukur 104. bölüm ilk sahne izle - Çukur 103. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONÇukur 104. bölüm ilk sahne izle...
Sefirin Kızı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 28. son bölüm
TELEVİZYONSancar ve Nare birarada
Yasak Elma 85. bölüm: Yasak Elma 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYONHalit ölecek mi?
Uyanış Büyük Selçuklu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 8. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 9. yeni bölüm...
Alev Alev 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Alev Alev 3. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 3. yeni bölüm 2. fragman!
Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
TELEVİZYONSefirin Kızı nerede çekiliyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X