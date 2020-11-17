MasterChef 2020'de dün akşam heyecan dolu bir kaptanlık mücadelesi verildi. MasterChef 2020'de sona kalan 9 yarışmacı birbirinden lezzetli mantıları hazırladı. Şefler en başarılı tabağı seçti ve bu haftanın ilk takım kaptanı belli oldu. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım MasterChef Kırmızı ve Mavi takım kaptanları...

MASTERCHEF 2020'DE TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 14. hafta sert tartışmalar ile başladı. Geçen hafta elenen Esra'nın ardından Barbaros, Esra, Eray arasında sesler yükseldi. Tartışmalar bittikten sonra şefler, kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemeği açıkladı. Bu akşam Mavi takım kaptanını belirleyecek yemek mantı oldu. Mantı için yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika...

Yarışmacılar, farklı yörelere ait mantıları yapmaya başladı. Tepsi mantı, Boşnak mantısı, Kayseri mantısı, Bolu mantısı, Samsun mantısı, İzmir mantısı, kızarmış mantı gibi farklı mantılar şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler tadım yaptıktan sonra finale kalan dört ismi çağırdı. Bu isimler Emir, Sefa, Uğur ve Barbaros oldu. Finale kalan bu yarışmacıların dördüncüsü Uğur, üçüncüsü Emir oldu. Son iki arasında ise kaptanlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptanlık oyunu sonrasında gözler Mavi takım kaptanı Barbaros'a çevrildi. Kendisine bir hafta boyunca rakip olacak Kırmızı takım kaptanı olarak Barbaros'un seçimi Serhat'tan yana oldu.

16 KASIM MASTERCHEF 2020 YENİ TAKIMLAR...

Mavi takım kaptanı Barbaros ile Kırmızı takım kaptanı Serhat'ın seçimi ile oluşan haftanın takımları şu şekilde;

MAVİ TAKIM: Barbaros, Özgül, Emir, Sefa, Ebru

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Ayyüce, Eray, Uğur

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? KAZANANIN AVANTAJI NEDİR?

MasterChef'te kaptanlar ve takımlar belirlendikten sonra finalde kaptanlar düellosu yapıldı. Kaptanlar düellosu öncesinde şefler, düelloyu kazanan takımın elde edeceği avantajı açıkladı. Bu akşam kaptanlar düellosunu kazanan kaptan,oynanacak ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde menüyü oluşturma şansına sahip olacak. Bunun için şefler; beş tür ve her türden üç çeşit olan bir menüyü kazanan kaptana gösterecek. Düelloyu kazanan kaptan da her türe ait bir yemek seçerek dokunulmazlık oyunu menüsünü oluşturacak. Böylece çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek, tatlıdan oluşan menü kazanan kaptan tarafından seçilmiş olacak.

Kaptanlar düellosunda yarışmacılardan istenen yemek "Kuzu Güveç" ve yanında pirinç pilavı oldu. Şefler, bu yemeği hazırlamaları için yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda şefler, tadım yaparak kararlarını açıkladı. Şeflerin oybirliği ile verdiği karar göre, takımına büyük bir avantaj kazandıran ve kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros oldu.