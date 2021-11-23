On dördüncü haftaya kalmayı başaran 11 yarışmacı, ilk olarak kaptanlık oyununda karşılaştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, Mavi takım kaptanını seçmek için yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. Sekiz ıslak hamburgeri en iyi şekilde hazırlayan yarışmacı, bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu. İşte haftanın takımları...

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de on dördüncü haftanın Mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. On bir yarışmacı, mutfağa girdi ve şeflerin istediği en iyi ıslak hamburgeri yapmaya çalıştı. Renkli görüntülere sahne olacak şeflerin tadımı sonrasında gecenin kazanan ismi belli oldu. Kaptanlık oyununda yarışmacılardan sekiz tane ıslak hamburger istedi. Verilen süre ise 45 dakika idi. Sürenin sonunda şeflerin tadımı ile beş isim öne çıktı. Şefler, ekmeği ve hamburgeri ile rakiplerine göre başarılı olan Hasan, Araz, Tahsin, Dilara ve Burcu'yu öne çağırdı. Şeflerin oybirliği ile kaptanlık oyununu kazanan Dilara, Mavi takım kaptanı oldu.

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Bu akşam kaptanlık oyununu kazanan Dilara, 14. haftanın Mavi takım kaptanı oldu. Sonra Mavi takım kaptanı Dilara, Görkem'i Kırmızı takım kaptanını seçti. Devamında iki takım kaptanı, yarışmacıları seçerek takımları oluşturdu. Bu hafta Mavi takım 6, Kırmızı takım 5 kişi olarak mücadele edecek. İşte bu haftanın takımları...

MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Sergen, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur

KIRMIZI TAKIM: Görkem (Kaptan), Eren, Hasan, Araz, Pelin

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam son olarak kaptanlar düellosu ekrana geldi. Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı, yapılacak düelloyu kazanarak takımına önemli bir avantajı kazandırmak istiyordu. Kaptanlar düellosunda bu sefer yemek yapılmadı. Düello, bilgi yarışması şeklinde geçti. 21 tane çoktan seçmeli soru soruldu. Soruları cevaplamak için verilen süre 15 saniye idi. Gecenin sonunda MasterChef'te kaptanlar düellosunu 10-8 kazanan Dilara oldu. Düelloyu kazanan Dilara, Mavi takıma ilk takım oyununda fazladan iki dakika süre kazandırdı.

MASTERCHEF 2021’İN SON ON BİR YARIŞMACISI

MasterChef on dördüncü haftasında yarışacak son 11 isim; Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük, Görkem Demiral…