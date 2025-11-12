MasterChef kim elendi, kim gitti? 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı?
MasterChef'te 12 Kasım Çarşamba akşamı elenen isim belli oldu. Bilindiği gibi bu hafta MasterChef'te yeni bir eleme sistemine geçildi. Bu kapsamda bu gece yarışmaya veda eden isim netlik kazandı. Peki, 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 12 Kasım Çarşamba MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Eylül, Hakan, Ayla, Onur eleme adayları oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Onur oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de şeflerin değerlendirmelerinin ardından en başarısız tabağı yapan Çağlar MasterChef'te elenerek yarışmaya veda etti.
Görseller: TV8