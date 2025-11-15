MasterChef kim elendi? 15 Kasım MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Veda gecesinde şefler yarışmacılardan, ilk etapta yer elmasından yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Uskumru Dolması' olacak. Peki, "MasterChef kim elendi? 15 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi MasterChef'de elenen yarışmacı...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Ayten
Barış