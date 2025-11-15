Habertürk
        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Veda gecesinde şefler yarışmacılardan, ilk etapta yer elmasından yaratıcı bir yemek yapmasını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Uskumru Dolması' olacak. Peki, "MasterChef kim elendi? 15 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 15 Kasım 2025 Cumartesi MasterChef'de elenen yarışmacı...

        15.11.2025 - 22:17
        1

        MasterChef''te veda gecesi... Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı MasterChef'te bir yarışmacı son yemeğini yapacak. İki etaplı finalin ardından şefler tarafından en az puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda edecek. MasterChef'in yeni bölümünde eleme potasında yer alan yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için birbiriyle sıkı bir mücadele içine girecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Ayten

        Barış

        4

        Sümeyye

        Murat Can

