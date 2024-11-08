MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef ödül oyunu için heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. MasterChef yarışmacıları Akdeniz'in incisi Antalya'da yarışıyor. Bu akşam, her on dakikada bir oyuncu değişikliği yapılarak toplamda beş yemek yapılacak. Peki, MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, oyunu kazanan açıklandı mı? İşte MasterChef 8 Kasım Cuma ödül oyunu kazananı...
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 8 Kasım Cuma ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 KASIM)
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip, bu kez bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Kıran kıran anlara sahne olan bireysel dokunulmazlık oyununu Alper kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın üçüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Eda oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (3 KASIM PAZAR)
MasterChef'te elenen son isim Akın oldu.