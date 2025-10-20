Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 20 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile başlıyor. Bu kapsamda mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan 80'li ve 90'lı yılların nostaljik pastane ürünlerini yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan takım, dokunulmazlık oyununu kazanan taraf olacak. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 20 Ekim Pazartesi MasterChef'te eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi bir önceki bölümde, kaptanlık oyununu kazanan Ayten mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nisa olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Hakan

        Özkan

        Çağatay

        Mert

        Sezer

        Eylül

        Çağlar

        Onur

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Nisa (Kaptan)

        Furkan

        Gizem

        Sümeyye

        Ayla

        Murat Can

        Barış

        Aslı

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Cansu oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları