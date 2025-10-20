MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi bir önceki bölümde, kaptanlık oyununu kazanan Ayten mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Nisa olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 20 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...