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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı bu akşam belli oluyor. Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye 2024'te önlük yarışı sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Paris-Brest yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte 26 Temmuz 2024 MasterChef'te 13. önlüğü alarak ana kadroya dahil olan son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:01
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        MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek adına yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda olurken, ana kadroya 13. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşam belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan Paris-Brest yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 13. önlüğün sahibi olacak.

        3

        MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda oldu.

        4

        MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.

        5

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        Deniz

        6

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        Beril

        Eda

        Semih

        7

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

        8

        Şirin

        Yudum

        Enes

        Akın

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