Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 29 Eylül Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık heyecanı! Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 29 Eylül Pazartesi dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 18:58 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Masterchef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Sezer oldu. Sezer, Kırmızı Takım Kaptanı olarak Barış'ı seçti.

        4

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Sezer (Kaptan)

        Çağatay

        Özkan

        Sümeyye

        Ayla

        Muratcan

        İhsan

        Eylül

        Çağlar

        Nisa

        5

        Kırmızı Takım:

        Barış (Kaptan)

        Furkan

        Hakan

        Gizem

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Ayten

        Deniz

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Meryem oldu.

        7

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Eylül

        Meryem

        Murat Can

        Hakan

        Çağatay

        Barış

        Aslı

        Görseller: TV8

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi