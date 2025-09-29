MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık heyecanı! Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 29 Eylül Pazartesi dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı Sezer oldu. Sezer, Kırmızı Takım Kaptanı olarak Barış'ı seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım:
Sezer (Kaptan)
Çağatay
Özkan
Sümeyye
Ayla
Muratcan
İhsan
Eylül
Çağlar
Nisa
Kırmızı Takım:
Barış (Kaptan)
Furkan
Hakan
Gizem
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Ayten
Deniz
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Meryem oldu.