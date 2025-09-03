MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık heyecanı! Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 3 Eylül Çarşamba dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın ilk eleme adayı Sercan oldu. Eleme potasına gidecek ikinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Özkan oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Ayla (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Onur
Eylül
Özkan
Sercan
İhsan
Cansu
İrem
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Çağatay
Furkan
Sezer
Gizem
Mert
Ayten
Nisa
İlhan
Barış