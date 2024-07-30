Kadro netleşiyor: MasterChef'te son 5 önlük!
MasterChef'te ana kadroya girme mücadelesi için heyecan devam ediyor. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için yarışıyor. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan ilk etapta altı ezmeli kebap yapmalarını istedi. İşte 30 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...
MasterChef'te son önlükler sahiplerini buluyor. MasterChef Türkiye'de 30 Temmuz Salı akşamı yarışmacılar altı ezmeli kebap ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Ana kadroya alınacak kişi sayısının azalmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 16. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 16. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 30 Temmuz Salı akşamı MasterChef'te yaşananlar...
MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?
İkinci turun en başarılı yemeğini yapan Zübeyde üçüncü grupta yedeklere katılan son isim oldu.
MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.
MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.
MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz