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MasterChef'te 2. finalist belli oldu! 2 Ağustos MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim belli oldu. MasterChef'te final turu tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar en iyi yemeği çıkarıp ana kadroya girebilmek için ter döküyorlar. Yarışmanın izleyicileri ise "MasterChef'te dün akşam kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MasterChef ikinci finalisti ile ilgili merak edilenler...

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  • MasterChef kim kazandı, kim seçildi? 2. finalist belli oldu! 2 Ağustos 2022 dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, önlüğü kim giydi?

    MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in belirledikleri yaptılar. En iyi yemekleri çıkaran altı isim üst tura çıkmayı haketti. Altı ismin yarıştığı ikinci turda ise ana kadroya giren ikinci isim belli oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam kim kazandı? İşte 2 Ağustos 2022 MasterChef son bölümde yaşananlar...
  • MasterChef kim kazandı, kim seçildi? 2. finalist belli oldu! 2 Ağustos 2022 dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, önlüğü kim giydi?

    MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

    Dün akşam bir kişinin ana kadroya girmesiyle 15 kişi kalan yarışmacılar arasından bir kişi daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Günün ilk yemeği olan empanadası en iyi yaparak turu geçen isimler  Atike, Melih, Onur, Seyfullah, Gamze ve Tolga oldu.
  • MasterChef kim kazandı, kim seçildi? 2. finalist belli oldu! 2 Ağustos 2022 dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, önlüğü kim giydi?

    Günün ikinci turunda ise adaylar yaratıcı bir tabak hazırladılar. Şeflerin yarışmacılar için belirledikleri malzeme taze fasulye oldu. Verilen kısıtlı sürede en başarılı yemeği yapmak için uğraşan yarışmacılardan Gamze gecenin birincisi olarak ana kadroya giren ikinci isim oldu.
  • MasterChef kim kazandı, kim seçildi? 2. finalist belli oldu! 2 Ağustos 2022 dün akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, önlüğü kim giydi?

    MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİM KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı Metin olmuştu.

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