MasterChef Türkiye kim kazandı? Şeklindeki sorular yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümübde ödüllü düello vardı. Kadınlar ve Erkekler olarak iki gruba ayrılan yarışmacılar sütlü tatlılar ile düello yaptı.



SÜTLÜ TATLILAR HANGİLERİ VE NE KADAR SÜRE VERİLDİ?

1- Kazandibi 30 dk

2- Aşure 35 dk

3- Su muhallebisi 20 dk

4- Krem Karamel

5- Kadayıflı muhallebi 30 dk

6- Keşkül 15 dk

7- Zerde 25 dk

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜELLODA KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de düelloların ilk galibi erkekler takımı oldu. Kazandibi düellosunda Uğur, Ayyüce'den daha iyi tabak çıkardı ve erkekler takımı 1-0 öne geçti. Sonraki oyunda Duygu ve Emir, aşure düellosunda karşılaştı. Bu oyunda kazanan ise Duygu oldu. Böylece skor 1-1 oldu. Üçüncü düelloda süt muhallebisi karşılaşmasında Ebru ile Berk karşılaştı. Bu düelloyu kazanan Ebru, kızlar takımını 2-1 öne geçirdi. Krem Karamel düellosunda Tanya ile Furkan karşılaştı. Bu oyunda galip gelen Furkan, skorda eşitliği sağladı. Beşinci oyunda ise kadayıflı muhallebi düellosunda Gülşah ve Sefa mücadele etti. Düelloyu kazanan erkekler takımı oldu ve skoru 3-2 yaptılar.



MASTERCHEF'TE ÖDÜL NEYDİ?

Kız evi ve erkek evi arasında oynanan sütlü tatlılar oyununda kazanan takıma evde kullanılmak üzere 10 bin liralık hediye çeki verilecek.