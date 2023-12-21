MasterChef Lousiana Chicken tarifi! Lousiana Chicken nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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LOUISIANA CHICKEN NASIL YAPILIR?

Tarife başlarken ilk olarak yoğurt ve sütü çırpın ve bu işlemin ardından baharatları ekleyerek 6-7 saat vakumlu poşetin içerisinde dinlendirin. Marine işleminden sonra kaplamayı hazırlayın. Bunun için un, nişasta ve kabartma tozunu harmanlayın ve gevrekleri de rondodan geçirerek karışıma ekleyin. Marinasyondan çıkan tavukları karışıma bulayın ve 180 derece kızartma yağında altın rengi olana dek pişirin. 3 saat sonra bu işlemi tekrar edin. 3-4 dakika pişirilen tavukların fazla yağını peçete yardımıyla alabilirsiniz. Afiyet olsun.