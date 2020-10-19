MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda eleme adayları Uğur, Emir, Özgül, Didem, Esra ve Tanya olmuştu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 18 Ekim MasterChef elenen isim...
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Eleme oyununa kalan isimler: DİDEM, ÖZGÜL ve TANYA
Mehmet Şef son oyunda levrekten yapılan özel bir tabak hazırladı.
En iyi tabağı çıkaran birinci isim: ÖZGÜL
İkinci isim:
MASTERCHEF ELENEN İSİM:
Elenen isim birazdan belli olacak.
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