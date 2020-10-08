MasterChef yarışmasının ana kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı 26 yaşındadır. Kıbrıslı olan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan kilitkayalı Kıbrıslı'dır. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Ünlü otellerde stajyerlik yapmış olan Tanya Kilitkayalı 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.