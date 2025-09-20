Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 20 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        Eleme potası belli oluyor! 20 Eylül MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in bu haftaki konuğu Bedri Usta oluyor. MasterChef'in yeni bölümünde Bedri usta, yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktaracak. Günün sonunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına gidecek. Peki, "20 Eylül MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?" İşte 20 Eylül Cumartesi MasterChef'te eleme potasına giden 7. yarışmacı...

        Giriş: 20.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 20.09.2025 - 16:36
        1

        MasterChef'te eleme potası belli oluyor. Rekabet dozunun her geçen gün arttığı yarışmada, en başarız tabağın sahibi eleme potasına gidecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun yanı sıra Bedri Usta yarışmacıların yaptığı tabaklara değerlendirmelerde bulunacak. Bedri Usta yarışmacılardan, "Arap Tava" yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 20 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sezer

        Furkan

        Barış

        Murat Can

        İrem

        Nisa

        4

        MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

        Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

