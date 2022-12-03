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MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu anlar yaşanırken birbirinden keyifli tarifler yapılmaya devam ediyor. Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef’de bu akşam zorlu bir mücadele yaşanacak. Bu zorlu mücadelenin en büyük nedeni ise şeflerin deyimiyle MasterChef tarihinin en zor tariflerden birisi olan Krokan Bush yemeği. İşte MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi…

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  • MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır?

    MasterChef bu akşam 144. Bölümü ile ekranlara gelecek. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ile mücadele verdiği bu bölümde izleyenler nefeslerini tutacak. Ekranların en sevilen yarışma programı olan bu programda yapılan tarifler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Zorlu tarifler yarışmacıları terletirken bu akşam şimdiye kadarki en zor yemeklerden birisi yapılacak. Yayınlanacak yeni bölümde yarışacak isimler ise Görkem, Ayaz, Kıvanç, Yağız, Büşra ve Metin olacak. Peki, Krokan Bush nasıl yapılır? İşte MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi
  • MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır?

    KROKAN BUSH TARİFİ

    Malzemeler:

    200 gram tereyağı

    500 gram su

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı şeker

    300 gram un

    10 adet yumurta

    4 adet yumurta sarısı

    100 gram şeker

    5 kaşık tereyağı

    5 gram vanilin

    500 gram süt

    3 kaşık mısır nişastası

    600 gram şeker

    150 gram su
  • MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır?

    KROKAN BUSH NASIL YAPILIR? 

    Şu hamuru için tencerede su, tereyağı, tuz ve şeker kaynatılır. Kaynayan suya un ilave edilir ve kavurulur.

    Daha sonra dinlendirilmeye alınır. Ilık hale geldiğinde yumurtalar eklenir ve bir yandan çırpılır.

    Kıvama gelen hamur sıkma kabına alınır ve yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklere getirilerek şekil verilir.

    Daha sonra fırında 35 dakika boyunca 190 derecede pişirilir. Bir yandan krema için hazırlıklara başlanır.
  • MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi: Krokan Bush nasıl yapılır?

    Nişasta, un, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır. Karıştırılarak kıvam alınması sağlanır. Kıvamı yakaladıktan sonra içerisine tereyağı eklenir ve soğumaya bırakılır.

    Karamel sos için şeker ve su ocağa alınır ve renk alana kadar pişirilir.

    En son şu hamurlarının altına delik açılır ve krema içine sıkılır. Daha sonra üzerine sıcak karamel sosu ilave edilir ve servis edilir.

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