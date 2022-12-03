MasterChef bu akşam 144. Bölümü ile ekranlara gelecek. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ile mücadele verdiği bu bölümde izleyenler nefeslerini tutacak. Ekranların en sevilen yarışma programı olan bu programda yapılan tarifler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Zorlu tarifler yarışmacıları terletirken bu akşam şimdiye kadarki en zor yemeklerden birisi yapılacak. Yayınlanacak yeni bölümde yarışacak isimler ise Görkem, Ayaz, Kıvanç, Yağız, Büşra ve Metin olacak. Peki, Krokan Bush nasıl yapılır? İşte MasterChef tarihinin en zorlu yemeği Krokan Bush tarifi…