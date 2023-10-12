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        Haberler Yaşam MasterChef Tarsus lahmacun nasıl yapılır? Tarsus lahmacun tarifi nedir?

        MasterChef Tarsus lahmacun nasıl yapılır? Tarsus lahmacun tarifi nedir?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü takım oyunu oynanacak. Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu menünün içerisinde Tarsus lahmacun da yer aldı. Peki, MasterChef Tarsus lahmacun nasıl yapılır? Tarsus lahmacun tarifi nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:26
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        TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin yer aldığı MasterChef Allstar'da bugün Akdeniz mutfağının lezzetleri yapılıyor. Menünün en dikkat çeken ürünlerinden biri Tarsus lahmacun oldu. Konuyla ilgili merak edilen: "MasterChef Tarsus lahmacun nasıl yapılır? Tarsus lahmacun tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        TARSUS LAHMACUN MALZEMELERİ NELER?

        Yarım paket yaş maya

        4 bardak un

        Yarım çay bardağı sıvı yağı

        Yarım çay bardağı süt

        Tuz aldığı kadar su

        Harcı için:

        200 gram kıyma

        3 domates

        Yarım demet kıyılmış maydanoz

        2 kuru soğan

        2 kaşık salça

        1 kutu domates püresi

        Tuz, karabiber, sıvı yağ

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        TARSUS LAHMACUN NASIL YAPILIR?

        Karıştırma kabına unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Mayayı, sıvı yağı, ve sütü havuzun içine koyun ve mayayı eritin. Unun üzerine tuzu serpin ve suyu ekleyerek hamuru kulak memesi kıvamında yoğurun.

        Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve mayalanmaya bırakın.

        Bu sırada iç harcı hazırlayın. Kıymayı bir kaba alın. Domatesi ve soğanı rendeleyerek kıymaya ekleyin. Kıyılmış maydanozu, salçayı, tuzu, karabiberi ve sıvı yağı da ekleyip karıştırın. İç harcın sürülebilme kıvamına gelmesi için 1 kutu domates püresini de ilave edin.

        Çay bardağı altı büyüklüğündeki hamur bezelerini açarak bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine hazırladığınız iç harcı sürün.

        Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirin. Herkese afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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